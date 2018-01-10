Власти Крыма напомнили Киеву о наказании за действия против целостности РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Украинским политикам и чиновникам, выступающим против российского Крыма, стоит помнить о статье Уголовного кодекса России, предусматривающей серьезные наказания за действия, направленные против территориальной целостности РФ, заявил вице-премьер крымского правительства – постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

По его словам, имеется немало данных о том, что украинские политики, чиновники и дипломаты ретиво, хотя и без особых результатов, пытаются оказывать давление на партнеров из зарубежных, прежде всего европейских стран в целях недопущения их поездок в Крым.

"Те из украинских чиновников и политиков, кто работает против России (а многие из них имеют те или иные интересы в нашей стране), должны помнить, что статья 280.1 УК РФ предусматривает серьезные наказания за действия, направленные против территориальной целостности Российской Федерации", — сказал Мурадов в интервью РИА Новости.

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По его мнению, попытки ставить под вопрос территориальную целостность России должны получать достойный отпор. "Составление разного рода ограничительных списков – дело федерального уровня. И такой вопрос, насколько мне известно, стоит в повестке дня", — подчеркнул вице-премьер.

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