Спикер парламента Молдавии назначил министров вопреки мнению Додона

КИШИНЕВ, 10 янв — РИА Новости. Спикер парламента Андриан Канду вопреки мнению президента Игоря Додона назначил главой МИД посла в Швейцарии Тудора Ульяновски, а также утвердил еще шесть членов правительства, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония принятия присяги прошла в резиденции президента республики Игоря Додона. Декреты о назначении членов кабмина вступают в силу с момента подписания.
Главой Минэкономики назначен экс-премьер республики Кирилл Габурич. Вице-премьером по европейской интеграции стал глава Народно-европейской партии Молдавии Юрий Лянкэ, который до этого занимал пост вице-спикера парламента. Вице-премьером по реинтеграции стала Кристина Лесник, главой министерства здравоохранения, труда и соцзащиты — Светлана Чеботарь, министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды —Ливиу Волконовича, а министром юстиции — Александр Тэнасе, который ранее руководил КС.
В Молдавии парламентская форма правления. Главой государства является президент, однако его полномочия крайне ограничены.
До этого Додон уже отклонял предложенные кабмином кандидатуры. В частности, он дважды отклонил кандидатуру вице-председателя Народно-европейской партии Евгения Стурзы, представленную на пост главы минобороны. Тогда правительство обратилось в Конституционный суд, который постановил, что в данном случае вместо главы государства назначить министра обороны могут премьер или спикер. Назначение Стурзы на пост министра обороны впервые прошло в особом порядке: указ о его назначении был подписан председателем парламента, который принял у него присягу.