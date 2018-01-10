Спикер парламента Молдавии назначил министров вопреки мнению Додона

КИШИНЕВ, 10 янв — РИА Новости. Спикер парламента Андриан Канду вопреки мнению президента Игоря Додона назначил главой МИД посла в Швейцарии Тудора Ульяновски, а также утвердил еще шесть членов правительства, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония принятия присяги прошла в резиденции президента республики Игоря Додона. Декреты о назначении членов кабмина вступают в силу с момента подписания.

Главой Минэкономики назначен экс-премьер республики Кирилл Габурич. Вице-премьером по европейской интеграции стал глава Народно-европейской партии Молдавии Юрий Лянкэ, который до этого занимал пост вице-спикера парламента. Вице-премьером по реинтеграции стала Кристина Лесник, главой министерства здравоохранения, труда и соцзащиты — Светлана Чеботарь, министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды —Ливиу Волконовича, а министром юстиции — Александр Тэнасе, который ранее руководил КС.

В Молдавии парламентская форма правления. Главой государства является президент, однако его полномочия крайне ограничены.

Раннее глава Демпартии Молдавии, которой принадлежит парламентское большинство, Владимир Плахотнюк предложил заменить ряд членов правительства. Додон утвердил предложенные отставки, однако дважды отказался назначить новых членов правительства. После этого группа депутатов обратилась в Конституционный суд, который временно отстранил Додона от назначения главы МИД и еще шести членов кабмина, постановив, что утвердить это решение может спикер парламента или премьер.

До этого Додон уже отклонял предложенные кабмином кандидатуры. В частности, он дважды отклонил кандидатуру вице-председателя Народно-европейской партии Евгения Стурзы, представленную на пост главы минобороны. Тогда правительство обратилось в Конституционный суд, который постановил, что в данном случае вместо главы государства назначить министра обороны могут премьер или спикер. Назначение Стурзы на пост министра обороны впервые прошло в особом порядке: указ о его назначении был подписан председателем парламента, который принял у него присягу.