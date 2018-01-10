Саакашвили рассказал, почему не раскрыты "два главных украинских дела"

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что "два главных дела — отравление Виктора Ющенко и расстрел Майдана — до сих пор не расследованы", поскольку властям Украины это невыгодно.

Саакашвили заявил в среду, что провел два часа на допросе в прокуратуре по делу "расстрелов на Майдане" в связи со сделанными на итальянском телеканале заявлениями о том, что он якобы "приказал "грузинским снайперам" расстреливать людей".

"Сразу хочу сказать, что следователи были очень доброжелательные и профессиональные, но я думаю, вся система работает вхолостую. Два главных дела той эпохи — отравление Виктора Ющенко (экс-президент Украины — ред.) и расстрелы Майдана — до сих пор не расследованы. То есть во власти в Украине до сих пор есть люди, которым невыгодно расследование этих дел", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook в среду.

По его словам, лучшим ответом на заявления о его причастности к делу было бы "привлечение к ответственности всех виновных".

Оболонский районный суд Киева в конце 2017 года приобщил к материалам дела о госизмене в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича предоставленные защитой видеозаписи, которые, по мнению адвоката, свидетельствуют о присутствии снайперов, граждан Грузии, на Майдане в Киеве в 2014 году.

Ранее итальянский "5 канал" выпустил в эфир документальный фильм, в котором итальянские журналисты берут интервью у неких Кобы Нергадзе, Залоги Кварацхелия и Александра Ревазишвили. По словам этих людей, в 2014 году их в качестве снайперов направил в Киев экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Один из них утверждал, что в момент обострения противостояний их отряду приказали стрелять по сотрудникам "Беркута" и по протестующим, однако грузинский отряд воспринял приказ как провокацию и не стрелял.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов.

Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.