Слуцкий о появлении в Вашингтоне площади Немцова: это грубо и жестко

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал грубым и жёстким решением, сделанным в пику Москве, о переименовании площади перед посольством России в Вашингтоне в площадь Бориса Немцова.

"Грубое, жесткое, сделанное в пику нам, хотя это дело американских властей, но они думали, что они тем самым нас заденут. Они пытаются задевать нас буквально во всем, демонтировать образ России в своем информационном и политическом пространстве. И, к сожалению, мы должны констатировать, что антироссийский маховик, раскрученный администрацией Обамы, продолжает крутиться", — сказал Слуцкий РИА Новости.

Городской совет Вашингтона во вторник единогласно одобрил законопроект о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова. В ходе заседания члены совета отметили, что этот шаг "символизирует приверженность города демократии", и выразили надежду, что табличка с названием площади Бориса Немцова появится до годовщины его гибели (до 28 февраля).