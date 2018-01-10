В Греции приняли закон, ограничивающий использование шариата

АФИНЫ, 10 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Парламент Греции подавляющим большинством голосов принял закон о шариате, ограничивающий применение священного исламского закона, который действует для мусульманского меньшинства во Фракии с 1923 года, после малоазиатской катастрофы.

Закон значительно ограничивает применение шариата: обращение к муфтию по семейным делам (браки, разводы, завещания и другие вопросы) будет необязательным. Если какая-либо из сторон не хочет, чтобы дело было передано муфтию, она может обратиться в суд.

Закон определяет порядок назначения муфтия и увольнения, оплату, обязанности, компетенцию муфтия осуществлять помимо религиозных и судебные обязанности в отношении греков-мусульман, касающиеся браков, разводов, опекунства, похорон, завещания и наследования, "как эти отношения регулируются в священном мусульманском праве".

Против закона выступила только ультраправая партия "Золотая заря". Депутат от фракции Панайотис Илиопулос заявил на слушаниях, что шариат должен быть отменен полностью, не должно быть никакой возможности выбора законов шариата мусульманами Фракии. "Греция является единственной европейской страной, которая продолжает применять шариат по таким вопросам", — заявил депутат.

Он назвал позором для Греции действие исламских законов, особенно в то время, когда страна переживает беспрецедентную массовую волну нелегальной миграции мусульман, что, по его мнению, угрожает безопасности страны.

Суды шариата действуют во Фракии с 1923 года в соответствии с международными обязательствами, взятыми Грецией на себя по Лозаннскому договору. После поражения Греции в греко-турецкой войне 1919-1922 годов и обмена населением между Грецией и Турцией в 1923 году во Фракии осталось около 100 тысяч мусульман. Для них и действовали законы шариата. При этом не все жители Фракии были согласны с существующей ситуацией. В 2013 году одна из жительниц Фракии пыталась оспорить в греческом суде решение муфтия по наследству, а после отказа рассмотреть спор обратилась в Европейский суд по правам человека.

В ноябре 2017 года премьер-министр Греции Алексис Ципрас во время поездки во Фракию пообещал отменить обязательное применение шариата.

Принятие нового закона Ципрас назвал "историческим шагом", который "углубляет равенство перед законом и равноправие" всех без исключения греков и гречанок, направлен на соблюдение прав мусульманского меньшинства Фракии. Ципрас заявил, что Греция привержена соблюдению Европейской конвенции о правах человека.

"В соответствии с ней правительство устранило несправедливость, которая была в прошлом, в отношении членов мусульманского меньшинства Фракии", — говорится в заявлении премьера.

Греция является православной страной – до 90% населения являются православными. Ислам исповедуют 2% населения.