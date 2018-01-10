В ГД раскритиковали смену названия площади у посольства России в Вашингтоне

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Переименование площади перед посольством РФ в Вашингтоне в площадь Бориса Немцова — вмешательство во внутренние дела РФ, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).

"Руководство США давно заигралось в своих попытках вмешиваться во внутренние дела РФ. И данный факт – это очередной пример такого вмешательства, демонстрации своих симпатий и антипатий в отношении разных политических сил России", — сказал РИА Новости Новиков.

Политик назвал подобные решения своего рода провокациями.