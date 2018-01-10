Израиль блокирует палестинские села в районе поиска убийц раввина

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 янв — РИА Новости. Израильские силовики блокировали палестинские деревни и наращивают присутствие в северной части Западного берега реки Иордан, продолжая поиски убийцы застреленного накануне раввина, сообщила армейская пресс-служба.

Власти еврейского государства расценили как очередной палестинский теракт нападение на израильтянина, отца шестерых детей Разиэля Шеваха, чей автомобиль попал под обстрел в районе крупного города Наблуса.

"Службы безопасности во взаимодействии с силами специального назначения прочесывают местность в поисках нападавших. Въезд и выезд в села, окружающие Наблус, будут возможны только после прохождения соответствующих проверок. Расследование инцидента продолжается", — сообщила армейская пресс-служба.

"На основании оценок оперативной обстановки принято решение направить в район дополнительные силы. Армия обороны Израиля продолжит действовать для обеспечения безопасности гражданского населения", — заверили военные.

По информации местного телевидения, нападавший выпустил по машине Шеваха около двух десятков пуль и скрылся на автомобиле с места происшествия. Израильтянин сумел сам вызвать скорую помощь, но умер в больнице от полученных ранений.

Соболезнования семье соотечественника выразил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пообещав найти и наказать убийцу 35-летнего раввина.

"Силы безопасности сделают все необходимое, чтобы добраться до убийцы, и Государство Израиль будет судить его по всей строгости закона", — говорится в заявлении главы правительства.