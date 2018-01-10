В Израиле задержали 11 палестинцев после убийства раввина

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Израильская армия задержала 11 палестинцев по подозрению в причастности к террористической деятельности, сообщает издание Jerusalem Post.

По данным издания, накануне военные провели операцию в городе Иерихон, расположенном на Западном берегу реки Иордан. Во время задержаний порядка 100 палестинцев забрасывали военнослужащих камнями и шинами в знак протеста.

Как сообщается, операция проводилась в рамках расследования убийства раввина Разиэля Шеваха рядом с Хават-Гиладом. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в свою очередь подчеркнул, что израильские власти будут судить ответственных за нападение по всей строгости закона.

Ранее сообщалось, что израильтянин, получивший тяжелые ранения в результате обстрела его автомобиля на Западном берегу, скончался. Израильские войска предполагают, что нападение было очередным терактом. По данным ТВ, по машине, в которой ехал 35-летний израильтянин, нападавшие выпустили свыше 20 пуль.