Пакистан приостанавливает сотрудничество с США по линии разведслужб

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 янв — РИА Новости. Пакистан приостанавливает сотрудничество с Соединенными Штатами по линии военных и разведывательных служб, заявил министр обороны страны Хуррам Дастгир Хан.

"Мы приостановили широкомасштабное сотрудничество (с США — ред.) по линии военных ведомств и разведки", — сказал глава Минобороны. Трансляцию его выступления вел местный телеканал 92 News

Об этом он заявил, выступая в Институте Стратегических Исследований в столице страны Исламабаде. По словам Хана, США "терпят поражение в Афганистане, несмотря на затраты в размере миллиардов долларов". Министр предположил, что Вашингтон пытается использовать Пакистан в качестве "козла отпущения" за свои военные неудачи в Афганистане.

"Пакистан не стремится назначить цену за свои жертвы, но хочет, чтобы их признали", — заявил министр.

Заявление главы Минобороны прозвучало спустя несколько дней после того, как США объявили о прекращении финансовой помощи Пакистану в сфере безопасности. Такое решение было принято в ответ на недостаточные, с точки зрения Вашингтона, меры Исламабада по борьбе с терроризмом. В Пакистане в ответ заявили, что не считают обоснованным данный шаг, подчеркнув, что сотрудничество Вашингтона и Исламабада напрямую служило национальным интересам самих США.