Силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в среду журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины пять раз нарушили режим прекращения огня. Минометному обстрелу подверглись районы населенных пунктов Докучаевск и Сосновское, а также противник применил вооружение БМП и стрелковое оружие по районам Спартака и Доломитного", — сказал представитель оперативного командования.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня добавили, что силовики выпустили почти 30 мин по территории республики. "Донецкое направление — минометы (калибром) 120 миллиметров – 13 мин, 82 миллиметра – пять мин… Мариупольское направление — минометы (калибром) 82 миллиметра – 10 мин", — сказал представитель СЦКК.