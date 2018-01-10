В США заблокировали решение Трампа по программе DACA, пишут СМИ

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Федеральный судья в Сан-Франциско постановил сохранить правила защиты в отношении детей нелегальных иммигрантов (Dreamers), временно заблокировав решение президента США Дональда Трампа по программе DACA, сообщает газета Washington Post.
Законопроект DREAM Act, предусматривающий процедуру постепенной легализации в США детей нелегалов, впервые был представлен в сенат в 2001 году, но инициатива так и не получила развития. Накануне экс-президент США Барак Обама завил, что в 2012 году был вынужден подписать президентский указ, разрешающий отсрочку депортации и выдачу разрешений на работу детям нелегальных иммигрантов (Dreamers), из-за бездействия конгресса. Он осудил решение администрации Трампа об отмене программы, назвав его "жестоким" и "саморазрушительным".