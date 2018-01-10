В США заблокировали решение Трампа по программе DACA, пишут СМИ

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Федеральный судья в Сан-Франциско постановил сохранить правила защиты в отношении детей нелегальных иммигрантов (Dreamers), временно заблокировав решение президента США Дональда Трампа по программе DACA, сообщает газета Washington Post.

Ранее Трамп отменил так называемую программу DACA, которая отсрочила возможность депортации для более чем 750 тысяч незаконных иммигрантов, приехавших в США в детском возрасте. Немедленной депортации нелегалов, которым ранее были выданы временные разрешения, не будет, но новых разрешений власти выдавать не будут. Трамп хочет, чтобы конгресс в течение полугода принял соответствующий закон с новыми нормами вместо действовавшего ранее указа, принятого Бараком Обамой в 2012 году.

Законопроект DREAM Act, предусматривающий процедуру постепенной легализации в США детей нелегалов, впервые был представлен в сенат в 2001 году, но инициатива так и не получила развития. Накануне экс-президент США Барак Обама завил, что в 2012 году был вынужден подписать президентский указ, разрешающий отсрочку депортации и выдачу разрешений на работу детям нелегальных иммигрантов (Dreamers), из-за бездействия конгресса. Он осудил решение администрации Трампа об отмене программы, назвав его "жестоким" и "саморазрушительным".