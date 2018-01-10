В Гондурасе объявили 12-часовую опасность цунами

МЕХИКО, 10 янв – РИА Новости. Власти Гондураса объявили во вторник вечером 12-часовую опасность цунами на части территории страны после мощного землетрясения.
Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Карибском море у побережья Гондураса, сообщила Геологическая служба США (USGS). По данным платформы SkyAlert, магнитуда составила 7,5. Подземные толчки были зафиксированы в 02.51 по времени UTC (5.51 мск.). Эпицентр располагался в 201 километре к северо-востоку от населенного пункта Барра-Патука в Гондурасе. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километров. О жертвах и разрушениях пока данных нет.