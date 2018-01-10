ТОКИО, 10 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на ежегодной пресс-конференции в среду заявил, что для решения проблемы "женщин для утешения" Япония должна извиниться "от всего сердца".
Системой "женщин для утешения" называют форму принудительной проституции в интересах японской армии в странах Азии во время Второй мировой войны. Япония подписала соглашение с Южной Кореей на условиях того, что оно станет "окончательным и не имеющим обратного хода", для нормализации отношений, в которых наблюдалось заметное охлаждение из-за разных взглядов двух стран на эту проблему. Япония настаивает, что на сегодняшний день не найдено документов или свидетельств принуждения корейских женщин к проституции во время войны со стороны японской армии или администрации.
Эта официальная позиция не раз озвучивалась Японией и в ООН. В частности, в феврале 2017 года представитель японского МИД подтвердил, что широко распространенное мнение о существовании во время войны принудительной проституции в занятых Японией странах Азии базируется на "свидетельстве" журналиста Сэйдзи Ёсиды в газете "Асахи", которое впоследствии оказалось вымыслом. До этой публикации корейская сторона не выдвигала Японии претензий на этот счет и не поднимала вопрос о "женщинах для утешения".
Несмотря на это, по заключенному в декабре 2015 года соглашению Японии и Южной Кореи, Япония обязалась выплатить бывшим "женщинам для утешения" 1 миллиард иен с условием, что это решение будет "окончательным и не имеющим обратного хода". Южнокорейская сторона согласилась с такой формулировкой.
В том, что касается извинений, то Япония настаивает на том, что уже приносила извинения за содеянные во время войны преступления всем пострадавшим странам, а по двустороннему соглашению 1965 года, подписание которого декларировало решение всех проблем в отношениях в прошлом, Япония выплатила Корее 500 миллионов долларов.