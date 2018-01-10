В Карибском море произошло мощное землетрясение

МЕХИКО/МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в Карибском море у побережья Гондураса, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 02.51 по времени UTC (5.51 мск), их эпицентр располагался в 202 километрах к северу от населенного пункта Барра-Патука в Гондурасе. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров.

Толчки ощущались на большей части Гондураса. Удар ощущался также в южной части Мексики, в том числе в Канкуне.

Есть угроза цунами.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.