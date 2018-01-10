ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. В Белом доме после прихода к власти Дональда Трампа рассматривали возможность вывода части американских войск из Восточной Европы, сообщило во вторник издание Daily Beast со ссылкой на источники.
Там указывается, что этим чиновником был заместитель помощника Трампа по стратегическому планированию Кевин Харрингтон, который озвучил свою инициативу в феврале 2017 года (Трамп занял президентское кресло в январе). Как утверждается, источник Daily Beast слышал об этом непосредственно от Харрингтона, который будто бы предлагал "отвести часть войск США от российских границ в рамках стратегического предложения по пересмотру американских интересов в контексте новых отношений с Россией".
Отмечается также, что Белый дом пока не ответил на просьбуу о комментарии по этому поводу