ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. В Белом доме после прихода к власти Дональда Трампа рассматривали возможность вывода части американских войск из Восточной Европы, сообщило во вторник издание Daily Beast со ссылкой на источники.

"В начале правления Трампа высокопоставленный представитель Совета национальной безопасности Белого дома предлагал вывести часть американских войск из Восточной Европы в качестве инициативы по новым отношениям с (президентом России) Владимиром Путиным", — говорится в материале.

Там указывается, что этим чиновником был заместитель помощника Трампа по стратегическому планированию Кевин Харрингтон, который озвучил свою инициативу в феврале 2017 года (Трамп занял президентское кресло в январе). Как утверждается, источник Daily Beast слышал об этом непосредственно от Харрингтона, который будто бы предлагал "отвести часть войск США от российских границ в рамках стратегического предложения по пересмотру американских интересов в контексте новых отношений с Россией".

"Бывший коллега Харрингтона сказал, что тот просил о выводе или передислокации американских войск из стран Балтии… По его словам, он рассматривал это как жест в адрес Кремля", чтобы понять, можно ли улучшить отношения с Россией, говорится в материале. Там указывается, что этот "бывший коллега считал данную идею опасной и наивной".

Отмечается также, что Белый дом пока не ответил на просьбуу о комментарии по этому поводу