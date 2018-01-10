У берегов Ливии погибло не менее 50 мигрантов

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. По меньшей мере 50 мигрантов погибли в результате нового крушения лодки с беженцами у берегов Ливии, сообщает итальянская газета Repubblica со ссылкой на береговую охрану Триполи.
"Мы обнаружили мигрантов около 10 часов (00.00 мск). К сожалению, мы не смогли обнаружить ни тела, ни других выживших", — цитирует издание командующего ливийской береговой охраной Насра аль-Камуда.
Как пишет газета, за последние три дня ливийским властям удалось спасти около 700 человек. В субботу в Средиземном море прошла спасательная операция после первого в 2018 году кораблекрушения, жертвами крушения стали 64 человека.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.
Борьба с нелегальной миграцией и взятие под контроль маршрутов перевозки мигрантов по Средиземному морю из Африки является одной из приоритетных задач итальянских властей. Благодаря в том числе их усилиям число прибывших в Италию мигрантов в 2017 году сократилось на 34 процентов, составив 119 тысяч человек.