У берегов Ливии погибло не менее 50 мигрантов

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. По меньшей мере 50 мигрантов погибли в результате нового крушения лодки с беженцами у берегов Ливии, сообщает итальянская газета Repubblica со ссылкой на береговую охрану Триполи.

По данным издания, во вторник ливийская береговая охрана пришла на помощь сразу трем судам, на борту которых могли находиться до 300 человек. К моменту прибытия спасателей одна из лодок уже затонула, удалось спасти только 16 ее пассажиров. По словам выживших, в результате крушения не менее 50 беженцев утонули.

"Мы обнаружили мигрантов около 10 часов (00.00 мск). К сожалению, мы не смогли обнаружить ни тела, ни других выживших", — цитирует издание командующего ливийской береговой охраной Насра аль-Камуда.

Как пишет газета, за последние три дня ливийским властям удалось спасти около 700 человек. В субботу в Средиземном море прошла спасательная операция после первого в 2018 году кораблекрушения, жертвами крушения стали 64 человека.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.

Борьба с нелегальной миграцией и взятие под контроль маршрутов перевозки мигрантов по Средиземному морю из Африки является одной из приоритетных задач итальянских властей. Благодаря в том числе их усилиям число прибывших в Италию мигрантов в 2017 году сократилось на 34 процентов, составив 119 тысяч человек.