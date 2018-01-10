В США учительницу арестовали после жалобы на зарплату

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Учительницу из Луизианы увели со школьного собрания в наручниках, сообщает KATC-TV. Видео задержания телеканал опубликовал на своем YouTube-канале.

Отмечается, что учительница английского языка Дейша Харгрейв на школьном собрании выступила не в установленном порядке с жалобой на зарплаты, после чего представитель власти взял женщину за локоть и попросил удалиться.

"Не надо", — возмутилась Харгрейв, убрав руку полицейского со своего локтя.

Затем, как показано на кадрах, правоохранитель повалил учительницу на пол и надел на нее наручники, после чего вывел Харгрейв из здания школы.

Позже стало известно, что школа не стала предъявлять учительнице никаких обвинений, однако женщина все равно оказалась за решеткой из-за того, что "осталась, после того, как от нее потребовали выйти" и за неповиновение сотруднику полиции.