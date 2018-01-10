СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Умеренные круги в западном сообществе обсуждают сценарий о снятии крымской темы с политической повестки и признании Крыма частью России, заявил вице-премьер крымского правительства – постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко Перейти в фотобанк Военный эксперт объяснил, зачем американский самолет-разведчик облетал Крым "Более умеренные круги уже обсуждают сценарий о снятии крымской темы с политической повестки и признании Крыма российским, если на это пойдет в какой-то момент Киев. Думаю, что над этим вариантом и нам стоит поработать", — сказал Мурадов в интервью РИА Новости.

По его словам, главное — не терять время и не допустить полной "перештамповки" общественного сознания на Украине, добиваться осмысления украинцами того, что Крым и Донбасс указывают путь к восстановлению исторической общности между двумя странами и единству, которое и открывает перспективу совместного развития.

Вместе с тем Мурадов подчеркнул, что никакого особого "международного признания" для Крыма, не являющегося независимым государством, не требуется.

"Здесь речь идет о другом: готовы ли наши соперники предпринять активные действия против суверенитета и территориальной целостности России, в состав которой вошел Крым? Очевидно, что так вопрос никто не ставит, кроме разве что киевских националистов. Крымскую тему, по моей оценке, наши оппоненты рассматривают в иной плоскости", — отметил вице-премьер.

В частности, по его словам, судя по документам и высказываниям западных политиков, России навязывается "игра вдолгую" по так называемому прибалтийскому сценарию, дополненному экономическим (санкционным) и военно-политическим удушением страны.

"Полагаю, что это сценарий последовательной борьбы против нашей страны невоенными методами, по сценарию развала СССР", — подчеркнул Мурадов.

Постпред отметил, что противников России пугает ее ядерный щит и военная мощь, а также осознание угрозы российским народом, его пассионарный характер, воля и решимость защищать свое будущее и созданную веками многонациональную цивилизацию.

"Поэтому Запад все больше понимает, что агрессия против нашего государства приведет его к глобальному конфликту и самоубийству", — подчеркнул Мурадов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>