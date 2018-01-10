СМИ сообщили о намерении США сдержать Россию новой ядерной боеголовкой

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Американские власти намерены ослабить ограничения на использование ядерного оружия и разработать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности, сообщает The Guardian со ссылкой на бывшего старшего директора Совета национальной безопасности по контролю над вооружениями и нераспространению Джона Вулфстала.
Новая ядерная политика США, отметил Вулфстал, является более воинственной в сравнении с ядерной политикой, которая была характерна администрации предыдущего президента Барака Обамы.
Он также рассказал, что обзор новой ядерной политики был подвергнут серьезной редактуре, в результате чего в финальной версии не оказалось "многих ужасных вещей".
Вулфстал констатировал, что Пентагон в новом обзоре расширил перечень условий, при которых США применят ядерный удар по противнику. В частности, к ним относится ответ на неядерную атаку, повлекшую большое количество жертв, или на атаку объектов жизнеобеспечения населения, управления и контроля за ядерным вооружением.
По его словам, обзор будет официально опубликован в конце января.
Сторонники контроля над вооружениями, как пишет The Guardian, выразили беспокойство в связи с намерением США разработать новую боеголовку, так как это, по их мнению, повышает вероятность использования ядерного оружия в ходе боевых действий.