ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. Председатель комитета по делам вооруженных сил палаты представителей США республиканец Мэк Торнберри обсудил с главой объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кертисом Скапарротти идею "сдерживания России" в Европе на постоянной основе, сообщается на сайте комитета.

Там отмечается, что Торнберри встретился со Скапарротти в понедельник.

Влиятельный законодатель "выразил поддержку инициативе администрации США о предоставлении Украине летального оружия". Как сообщается, "также обсуждалась поддержка инициативы по сдерживанию в Европе, направленная на на реструктуризацию сил и ресурсов США для противодействия российской агрессии".

Конгрессмен "выразил надежду на то, что в будущем она получит постоянное финансирование", говорится в сообщении.

Торнберри также поднял ряд других вопросов, которые, по его мнению, связаны с "вредоносной деятельностью России" в Европе. В частности, указывается в сообщении, речи идет об обеспечении кибербезопасности, обмене разведывательной информацией и борьбе с пропагандой.