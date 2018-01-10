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Сто женщин осудили волну "ненависти к мужчинам"

02:1410.01.2018
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© AP Photo / Evan AgostiniФранцузская актриса Катрин Денев. Архивное фотоФранцузская актриса Катрин Денев. Архивное фото
© AP Photo / Evan Agostini

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Группа из 100 женщин, в числе которых французская актриса Катрин Денёв, немецкая актриса Ингрид Кавен и французская писательница Катрин Милле, в открытом письме, опубликованном газетой Monde, выступили против волны "ненависти к мужчинам", которая возникла после публикации материалов о домогательствах.

Обложка журнала Time с женщинами, ставшими первыми, кто рассказал о сексуальных домогательствах
© Time
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"Насилие — это преступление. Однако настойчивое или даже иногда бестактное приставание не является преступлением, как галантность не представляет собой мужскую агрессию", — считают авторы письма.

По мнению авторов, после скандала с американским продюсером Харви Вайнштейном к проблеме насилия над женщинами было обоснованно привлечено большое внимание.

"Это было необходимо. Однако эта свобода слова сегодня приводит к тому, что нас заставляют говорить так, как надо, заставляет молчать несогласных. А тех, кто отказывается подстроиться под эти требования, считают предателями, пособниками!" — говорится в послании.

Авторы находят в зародившемся движении против домогательств признаки "пуританства" и угрозу "сексуальной свободе".

Движение #MeToo возникло и получило широкое распространение в социальных сетях в 2017 году, после того как New York Times опубликовало результаты расследования о множестве случаев домогательства со стороны знаменитого продюсера Харви Вайнштейна. Его участники рассказывают о том, что подвергались сексуальным домогательствам.

Участница движения TIME'S UP, актриса Натали Портман. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В США женщины из шоу-бизнеса основали движение против домогательств
"Фактически движение #MeToo спровоцировало в прессе и социальных сетях волну публичных доносов на отдельных людей, которые, не имея возможности оправдаться или защититься, оказались на том же месте, что и насильники", — говорится в письме.

Как пишут авторы послания, жертвами этой волны уже стали некоторые мужчины, вынужденные уйти в отставку из-за того, что "попытались дотронуться до колена или поцеловать, говорили на интимные темы во время рабочих обедов или отправляли сообщения сексуального характера".

"Эта лихорадка… не помогает женщинам стать более независимыми, она, наоборот, служит на самом деле интересам врагов сексуальной свободы", — заключили авторы письма.

В октябре 2017 года в США целый ряд актрис, в том числе Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, обвинили продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, после чего тот был уволен из основанной им же компании и исключен из целого ряда профессиональных сообществ.

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