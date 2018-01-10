"Движение пяти звезд" отказалось от требования выхода Италии из еврозоны

РИМ, 10 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянское оппозиционное "Движение 5 звезд" больше не видит необходимости в выходе страны из зоны евро, заявил его лидер Луиджи Ди Майо.
"Я считаю, что момент для выхода из евро более не является подходящим. Я надеюсь, что до референдума не дойдет, это станет крайней мерой", — заявил политик во вторник в эфире телеканала Rai.
По его словам, в пространстве европейской валюты Италия "может получить больше места", так как "франко-немецкая ось не так сильна, как раньше".
Заявление Ди Майо прозвучало в преддверии очередных парламентских выборов, которые в Италии состоятся 4 марта. Согласно опубликованным во вторник опросам, рейтинги "Движения 5 звезд" держатся на уровне 28,2%, опережая каждого из конкурентов. При этом те же исследования показывают, что коалиция правоцентристских партий пользуется поддержкой 36,1% избирателей, а пока правящая Демократическая партия теряет в популярности, имея 24,1% возможных голосов.