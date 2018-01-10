В Горловке из-за обстрела ВСУ два человека оказались заблокированы в доме

ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Два мирных жителя оказались заблокированы в доме в результате обстрела украинских силовиков населенного пункта Зайцево на окраине Горловки во вторник вечером, написал на своей странице в социальной сети Facebook исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько.

"Сегодня около 20.00 опять подвергся обстрелу поселок Зайцево. Пострадал дом по улице Красных Партизан, 26 (улица, находящаяся на нейтральной территории между позициями сторон). Обстрел велся, предположительно, из танка. В результате в доме оказались заблокированными двое людей. Они живы. Но, учитывая, что обстрел продолжается до сих пор, деблокировать людей пока не удаётся. Связь с ними есть", — говорится в сообщении.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.