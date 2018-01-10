В Анкаре прошел концерт памяти Андрея Карлова

АНКАРА, 10 янв – РИА Новости. Концерт турецких мастеров искусств, посвященный памяти чрезвычайного и полномочного посла России в Турции Андрея Карлова, прошел в концертном зале Президентского симфонического оркестра Турции в Анкаре.

Дипломат был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Карлову было посмертно присвоено звание Героя России.

Организаторами концерта были представительство Россотрудничества в Турции, Президентский симфонический оркестр Турции, Государственный театр оперы и балета Анкары, Музыкальный центр имени Суны Корат, Турецко-японский фонд.

Перед началом концерта собравшиеся почтили память Карлова минутой молчания. Затем выступил российский посол в Турции Алексей Ерхов.

"Андрея Карлова хорошо помнят и в России, где недавно был создан фонд его имени, и в Турции, где его именем названа лица, на котором расположено российское посольство. В Анкаре был проведен международный турнир по дзюдо имени Карлова. Мы признательны турецкому народу и властям за эти благородные жесты. Подтверждением того, что Андрея Карлова помнят в Турции, служит и сегодняшний концерт", — сказал Ерхов.

"Есть такая поговорка: когда оружие говорит, музы должны молчать. Но это неправильно. Должны говорить музы, а оружие — молчать. Пусть сегодня говорит музыка", — добавил дипломат.

На концерте выступили известные турецкие музыканты: баритон Четин Кыранбай, тенор Шенол Танынлы, бас Митхат Каракелле, сопрано Эсра Четинер, скрипачка Жюлиде Ялчин, пианистки Элиф Онал и Демент Аккылыч. Прозвучали произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Франца Шуберта, Александры Пахмутовой.