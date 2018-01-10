В Анкаре прошел концерт памяти Андрея Карлова

АНКАРА, 10 янв – РИА Новости. Концерт турецких мастеров искусств, посвященный памяти чрезвычайного и полномочного посла России в Турции Андрея Карлова, прошел в концертном зале Президентского симфонического оркестра Турции в Анкаре.
Организаторами концерта были представительство Россотрудничества в Турции, Президентский симфонический оркестр Турции, Государственный театр оперы и балета Анкары, Музыкальный центр имени Суны Корат, Турецко-японский фонд.
Перед началом концерта собравшиеся почтили память Карлова минутой молчания. Затем выступил российский посол в Турции Алексей Ерхов.
"Андрея Карлова хорошо помнят и в России, где недавно был создан фонд его имени, и в Турции, где его именем названа лица, на котором расположено российское посольство. В Анкаре был проведен международный турнир по дзюдо имени Карлова. Мы признательны турецкому народу и властям за эти благородные жесты. Подтверждением того, что Андрея Карлова помнят в Турции, служит и сегодняшний концерт", — сказал Ерхов.
На концерте выступили известные турецкие музыканты: баритон Четин Кыранбай, тенор Шенол Танынлы, бас Митхат Каракелле, сопрано Эсра Четинер, скрипачка Жюлиде Ялчин, пианистки Элиф Онал и Демент Аккылыч. Прозвучали произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Франца Шуберта, Александры Пахмутовой.