Глава МИД Ирана посетит Москву

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в среду посетит Москву в рамках постоянных консультаций с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в том числе по ядерной сделке, сообщило иранское министерство.
Ранее в департаменте информации и печати МИД РФ сообщили, что встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом возможна.
Касеми добавил, что в четверг Зариф отправиться в Брюссель по приглашению главы европейской дипломатии Федерики Могерини, где обсудит с коллегами из Германии, Франции и Британии развитие ситуации вокруг ядерной сделки.
Россия, Германия, Франция и Британия — переговорщики, которые вместе с Ираном, США и Китаем вырабатывали сделку. Пришедший к власти в январе 2017 года американский лидер Дональд Трамп поставил будущее соглашения под вопрос.