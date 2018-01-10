На польском заводе украинцев заставили носить желто-синюю форму

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Польше разразился скандал из-за того, что украинских рабочих на одном из предприятий заставили носить униформу, вид которой фактически соответствует цветам национального флага их страны. Об этом пишет газета Wyborcza.
Выяснилось, что на этом предприятии работники носят неодинаковую униформу — брюки синие, тогда как цвет рубашки различается в зависимости не только от должности, но и от гражданства. У поляков-механиков верх униформы зеленый, у бригадиров красный, у сотрудников производственного цеха синий. В то же время у украинцев рубашки оранжевого и желтого цвета — в зависимости от того, владеют они польским языком или нет.
Представитель компании Михал Врублевский заверил, что в такой практике нет ничего дискриминационного, и речь идет об упрощении коммуникации между польским и украинским персоналом — чтобы, к примеру, поляк-бригадир, обращаясь к украинцу, знал, говорит ли тот по-польски, и в случае необходимости привлек бы к разговору его соотечественника, владеющего языком. Он добавил, что компания к украинцам относится так же, как и к полякам, — например, выплачивает премии, дает рождественские ваучеры.
В Главной инспекции труда отметили, что различия в униформе для работников из Польши и Украины могут "нести признаки незаконной дискриминационной практики". Кроме того, допуская это, работодатель раскрывает информацию о гражданстве работника перед другими сотрудниками, что может являться нарушением права на неприкосновенность частной жизни. Официальную оценку того, дискриминация это или нет, должен дать арбитраж по трудовым спорам.