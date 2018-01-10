На польском заводе украинцев заставили носить желто-синюю форму

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Польше разразился скандал из-за того, что украинских рабочих на одном из предприятий заставили носить униформу, вид которой фактически соответствует цветам национального флага их страны. Об этом пишет газета Wyborcza.

Инцидент произошел в польском филиале транснациональной корпорации Lindab, которая производит материалы для кровли, водостоки и вентиляционные трубы. Ее завод расположен в Виерухуве, деревне неподалеку от Варшавы, там работают порядка 200 человек, в том числе 40 украинцев.

Выяснилось, что на этом предприятии работники носят неодинаковую униформу — брюки синие, тогда как цвет рубашки различается в зависимости не только от должности, но и от гражданства. У поляков-механиков верх униформы зеленый, у бригадиров красный, у сотрудников производственного цеха синий. В то же время у украинцев рубашки оранжевого и желтого цвета — в зависимости от того, владеют они польским языком или нет.

Представитель компании Михал Врублевский заверил, что в такой практике нет ничего дискриминационного, и речь идет об упрощении коммуникации между польским и украинским персоналом — чтобы, к примеру, поляк-бригадир, обращаясь к украинцу, знал, говорит ли тот по-польски, и в случае необходимости привлек бы к разговору его соотечественника, владеющего языком. Он добавил, что компания к украинцам относится так же, как и к полякам, — например, выплачивает премии, дает рождественские ваучеры.

Активистка ассоциации по борьбе с расизмом "Больше никогда" Анна Татар заявила, что возмущена практикой "сегрегации" сотрудников по признаку происхождения — рубашки поляков имеют различия из-за их должности, а цвет рубашек украинцев определяется их национальностью. "По-моему, это унизительная практика — показывать пальцем", — подчеркнула она.

В Главной инспекции труда отметили, что различия в униформе для работников из Польши и Украины могут "нести признаки незаконной дискриминационной практики". Кроме того, допуская это, работодатель раскрывает информацию о гражданстве работника перед другими сотрудниками, что может являться нарушением права на неприкосновенность частной жизни. Официальную оценку того, дискриминация это или нет, должен дать арбитраж по трудовым спорам.