МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил о вспышке желтой лихорадки в Нигерии, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства в среду.

"По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в период со 2 июля по 19 декабря 2017 года в 16 штатах Нигерии зарегистрирован 341 случай, подозрительный на заболевание желтой лихорадкой, из которых 45 завершились летальным исходом. В структуре больных преобладают молодые люди до 20 лет, составляющие 65,9%", — говорится в сообщении.

Диагностическими исследованиями занимаются пять лабораторий страны, отмечается в сообщении. На указанную дату в региональной лаборатории ВОЗ (Институт Пастера, город Даккар, Эфиопия) подтверждено только 32 пробы от больных из штатов Кано, Кебби, Коги, Квара, Насарава и Замфара.

Причиной ухудшения ситуации по желтой лихорадке стало снижение уровней охвата иммунизации населения против этой инфекции (проводится с 2004 года) и недостаточная борьба с комарами – переносчиками заболевания, уточняется в сообщении.

"В настоящее время ВОЗ оценивает ситуацию в Нигерии как имеющую высокие риски к распространению на национальном уровне, умеренные – для приграничных государств, низкие – для всего мира, не препятствующие международным поездкам и торговле", — добавляется в сообщении.

Желтая лихорадка — это опасная инфекционная природно-очаговая болезнь, распространяющаяся через укусы комаров в странах с жарким влажным климатом. При выезде в страны южно-американского и африканского континентов необходимо получить однократную прививку, которая проводится не позднее чем за 10 дней до выезда. Иммунитет после прививки сохраняется пожизненно.