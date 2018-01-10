Американский генерал сравнил возможный конфликт с КНДР с "Игрой престолов"

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В случае возникновения конфликта на Корейском полуострове события напоминали бы те, которые разворачиваются в известном телесериале "Игра престолов", заявил командующий морскими пехотинцами США генерал Роберт Неллер, слова которого приводит портал Military.

По его словам, в результате войны пострадает "множество людей".

Американский генерал призвал своих подчиненных быть морально и физически готовыми ко всему в связи с тем, что возможный конфликт на

Корейском полуострове не будет похож на последние современные боевые действия, которые разворачиваются преимущественно в пустынных местностях.

При этом Неллер отметил, что США будут иметь преимущество в случае конфликта с КНДР, даже несмотря на серьезные трудности.

"Мы обладаем определенными возможностями, которых нет у северокорейцев", — добавил генерал.

Он также выразил мнение, что вооруженный конфликт на Корейском полуострове в случае его возникновения будет "эпическим".

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.