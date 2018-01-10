Эксперт рассказал об осведомителях ФБР в штабе Трампа перед выборами

ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. У ФБР были осведомители в штабе Дональда Трампа перед выборами в 2016 году, считает Гленн Симпсон, основатель и руководитель компании Fusion GPS, которая готовила досье на политика.

Истчник в штабе

В августе Симпсон выступил на закрытых слушаниях в сенате в рамках "российского расследования", а в минувший вторник его показания опубликовала сенатор Дайан Файнстайн. В ходе выступления глава Fusion GPS в частности рассказал о Кристофере Стиле, который готовил для компании упомянутое досье.

"Как я полагал, они (ФБР) верили Крису, верили, что ему можно доверять, потому что у них были и другие разведданные, которые показывали то же самое, и одним из источников таких данных был человек внутри организации Трампа", — говорится в показаниях Симпсона.

По его словам, Стил сам связался с ФБР в сентябре 2016 года, поскольку был обеспокоен, что Трампа могут шантажировать и что это будет "угрожать национальной безопасности" США. Тогда же сотрудники бюро сказали, что у них есть "внутренний источник в штабе Трампа", утверждал Симпсон, отказавшись назвать этот источник сенаторам.

Досье на Трампа

Ранее глава юридического комитета сената Чак Грассли обратился в ФБР с просьбой возбудить против Стила уголовное дело за обман сотрудников ФБР по поводу утечек в прессу досье на Трампа.

Ранее стало известно, что сторонники Демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости.

В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего агента британской разведки МИ-6 Кристофера Стила. В анонимном документе утверждается, что "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о Трампе. Документ был опубликован ресурсом BuzzFeed. Досье вызвало противоречивую реакцию. Опубликовавший досье сайт отмежевался от его содержания, а Белый дом категорически опроверг утверждения авторов.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".