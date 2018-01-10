"Поезд Трампа ушел". КНДР и Южная Корея идут против США

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости
На переговорах КНДР и Южной Кореи наметился прорыв. Стороны обсудили не только вопросы обеспечения безопасности предстоящих в феврале Олимпийских игр, но и проблему воссоединения разделенных семей и даже возможности возобновления диалога между военными. И хотя на словах США поддерживают мирный процесс, но на самом деле вряд ли заинтересованы в нем. Подробности — в материале РИА Новости.
В одном строю
За стол переговоров сели десять человек — по пять с каждой стороны. Южнокорейскую делегацию возглавил министр объединения Чо Мён Гён, северокорейскую — председатель Комитета по мирному воссоединению Отечества Ри Сон Гвон. Самым первым результатом стало то, что Пхеньян подтвердил: на Олимпийские игры приедет "делегация высокого ранга", в нее кроме спортсменов войдут государственные служащие, зрители, журналисты и артисты, которые выступят в рамках культурной программы.
Сеул предложил включить в повестку дня обсуждение вопроса о воссоединении разделенных корейских семей в предстоящее 18 февраля празднование Нового года по лунному календарю, возобновление переговоров между военными о предотвращении взаимных инцидентов и прекращение любых действий, которые создают напряженность в отношениях между двумя странами, а также возвращение к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова. Пхеньян на последний пункт никак не отреагировал, согласившись обсуждать все остальные вопросы. Однако свою позицию предварительно обозначил лишь по теме Олимпиады, сообщив о том, какая представительная делегация КНДР будет направлена в Пхенчхан.
В предыдущий раз Южная Корея устраивала у себя летние Олимпийские игры почти три десятилетия назад — в 1988 году. Тогда Северная Корея бойкотировала их и даже пыталась сорвать это событие.
Непослушный Сеул
Путь к этой встрече открыл лидер КНДР Ким Чен Ын, который в новогоднем обращении заявил о готовности страны направить своих спортсменов на Олимпиаду в Южную Корею. Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин тут же поручил правительству начать подготовку к переговорам. В минувшее воскресенье, за два дня до встречи в Пханмунджоме и за один день до своего 35-летия, в обращении к нации Ким Чен Ын распорядился создать все необходимые условия для улучшения отношений с Республикой Корея.
"Север и Юг не должны быть связаны прошлым. Необходимо улучшить отношения между Севером и Югом и совершить прорыв в деле воссоединения", — сказано в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
Столь резкий поворот Пхеньяна в сторону мирного урегулирования с южным соседом стал реакцией на изменение политики Сеула, которое началось с мая минувшего года, когда президентские выборы в Южной Корее выиграл кандидат от Демократической партии Тобуро Мун Чжэ Ин, утверждает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Мун сразу назвал своим приоритетом налаживание отношений с КНДР и последовательно идет провозглашенным им курсом.
Был и второй — внешний — фактор, который, по словам эксперта, состоял в том, что на Южную Корею весьма сильное давление оказал Китай, который ввел против нее экономические санкции.
"Я побывал в Республике Корея в сентябре и хорошо помню, как нервничали бизнесмены, дипломаты, чиновники. Товарооборот между странами заметно сократился, поток китайских туристов иссяк. Все это заставило власти ускорить реализацию новой политики и пойти на конкретные шаги — Сеул ограничил свое участие в ряде совместных с США проектов, в частности отказался от трехстороннего американо-японо-корейского партнерства. После чего Пекин снял свои санкции, а Ким заявил о готовности к диалогу", — рассказывает Андрей Кортунов.
По его словам, "непослушание" Сеула стало для Пхеньяна сигналом о том, что он имеет дело не с марионеткой, а с реально независимым государством с собственной политикой. Именно это было необходимым условием для возобновления переговоров.
Вопреки политике США
В то же время наметившаяся на Корейском полуострове разрядка не соответствует долгосрочным планам США, отмечает он.
"Рост напряженности в этом регионе — повод для США наращивать там свое военное присутствие, в стратегическом плане направленное против Китая и России. Разрядка препятствует этому", — говорит Анатолий Кошкин.
Поезд ушел?
В американской администрации обозначились две явно противоречащие одна другой тенденции. В то время как госсекретарь Рекс Тиллерсон неоднократно выражал стремление попытаться договориться с Ким Чен Ыном, президент Трамп не раз демонстрировал свою приверженность политике силы, заявив недавно, что у него "ядерная кнопка больше", чем у Кима.
В случае если переговорный процесс пойдет успешно, доктрине силового сдерживания КНДР, которой придерживается Дональд Трамп, будет нанесен серьезный ущерб. Если диалог приведет к возобновлению совместных корейских экономических проектов, то эффект международных санкций, возможно, значительно снизится. Речь может идти и о восстановлении железнодорожного сообщения на всем полуострове, и о строительстве нефтяного и газового трубопроводов, и о возобновлении проекта промышленного комплекса Кэсон, реализацию которого Южная Корея прекратила в 2016 году из-за ядерных испытаний КНДР.
"США, конечно, могут усиливать давление на Сеул, но они вряд ли пойдут на какие-то более радикальные шаги, чтобы сорвать мирный процесс, по крайней мере, до окончания Олимпиады. Поскольку в таком случае они в глазах всего мира будут выглядеть законченными мизантропами и агрессорами", — говорит Анатолий Кошкин.
"Начавшийся процесс разрядки более всего выгоден Китаю. Полезен он и России, пусть и в меньшей степени, чем КНР. Что касается США, то их поезд уже ушел. Трамп слишком долго бряцал оружием, сыпал угрозами, посылал к берегам Корейского полуострова военные корабли, но при этом не совершал никаких реальных шагов. Сегодня роли меняются, и агрессором может стать тот, кто попытается помешать мирным инициативам", — считает Андрей Кортунов.