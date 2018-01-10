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"Поезд Трампа ушел". КНДР и Южная Корея идут против США

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (2265)
08:0010.01.2018
(обновлено: 08:06 10.01.2018)
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© AP Photo / Lee Jin-manКарта Северной и Южной КореиКарта Северной и Южной Кореи
© AP Photo / Lee Jin-man

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

На переговорах КНДР и Южной Кореи наметился прорыв. Стороны обсудили не только вопросы обеспечения безопасности предстоящих в феврале Олимпийских игр, но и проблему воссоединения разделенных семей и даже возможности возобновления диалога между военными. И хотя на словах США поддерживают мирный процесс, но на самом деле вряд ли заинтересованы в нем. Подробности — в материале РИА Новости.

В одном строю

© AFP 2017 / Korea Pool/AFPУчастники встречи делегаций Северной и Южной Кореи. 9 января 2018
© AFP 2017 / Korea Pool/AFP
Участники встречи делегаций Северной и Южной Кореи. 9 января 2018

Пхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Южная Корея предложила КНДР провести встречи разделенных семей
Спортсмены Северной и Южной Корей на открытии зимней Олимпиады в Пхенчхане могут пройти одной колонной. Во всяком случае, с таким предложением выступили представители Сеула, прибывшие утром во вторник на переговоры с делегацией Пхеньяна в разделенный границей между двумя государствами населенный пункт Пханмунджом.

За стол переговоров сели десять человек — по пять с каждой стороны. Южнокорейскую делегацию возглавил министр объединения Чо Мён Гён, северокорейскую — председатель Комитета по мирному воссоединению Отечества Ри Сон Гвон. Самым первым результатом стало то, что Пхеньян подтвердил: на Олимпийские игры приедет "делегация высокого ранга", в нее кроме спортсменов войдут государственные служащие, зрители, журналисты и артисты, которые выступят в рамках культурной программы.

Сеул предложил включить в повестку дня обсуждение вопроса о воссоединении разделенных корейских семей в предстоящее 18 февраля празднование Нового года по лунному календарю, возобновление переговоров между военными о предотвращении взаимных инцидентов и прекращение любых действий, которые создают напряженность в отношениях между двумя странами, а также возвращение к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова. Пхеньян на последний пункт никак не отреагировал, согласившись обсуждать все остальные вопросы. Однако свою позицию предварительно обозначил лишь по теме Олимпиады, сообщив о том, какая представительная делегация КНДР будет направлена в Пхенчхан.

В предыдущий раз Южная Корея устраивала у себя летние Олимпийские игры почти три десятилетия назад — в 1988 году. Тогда Северная Корея бойкотировала их и даже пыталась сорвать это событие.

© РИА Новости / Дмитрий ДонскойПерейти в фотобанкЗажжение олимпийского огня на торжественном открытии XXIV Олимпийских игр в Сеуле
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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Зажжение олимпийского огня на торжественном открытии XXIV Олимпийских игр в Сеуле

Непослушный Сеул

Путь к этой встрече открыл лидер КНДР Ким Чен Ын, который в новогоднем обращении заявил о готовности страны направить своих спортсменов на Олимпиаду в Южную Корею. Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин тут же поручил правительству начать подготовку к переговорам. В минувшее воскресенье, за два дня до встречи в Пханмунджоме и за один день до своего 35-летия, в обращении к нации Ким Чен Ын распорядился создать все необходимые условия для улучшения отношений с Республикой Корея.

"Север и Юг не должны быть связаны прошлым. Необходимо улучшить отношения между Севером и Югом и совершить прорыв в деле воссоединения", — сказано в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР. Архивное фото
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service
Политолог оценил перспективы переговоров КНДР и Южной Кореи

Столь резкий поворот Пхеньяна в сторону мирного урегулирования с южным соседом стал реакцией на изменение политики Сеула, которое началось с мая минувшего года, когда президентские выборы в Южной Корее выиграл кандидат от Демократической партии Тобуро Мун Чжэ Ин, утверждает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Мун сразу назвал своим приоритетом налаживание отношений с КНДР и последовательно идет провозглашенным им курсом.

© AP Photo / Lee Jin-manНовый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. 10 мая 2017
© AP Photo / Lee Jin-man
Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. 10 мая 2017

Был и второй — внешний — фактор, который, по словам эксперта, состоял в том, что на Южную Корею весьма сильное давление оказал Китай, который ввел против нее экономические санкции.

"Я побывал в Республике Корея в сентябре и хорошо помню, как нервничали бизнесмены, дипломаты, чиновники. Товарооборот между странами заметно сократился, поток китайских туристов иссяк. Все это заставило власти ускорить реализацию новой политики и пойти на конкретные шаги — Сеул ограничил свое участие в ряде совместных с США проектов, в частности отказался от трехстороннего американо-японо-корейского партнерства. После чего Пекин снял свои санкции, а Ким заявил о готовности к диалогу", — рассказывает Андрей Кортунов.

По его словам, "непослушание" Сеула стало для Пхеньяна сигналом о том, что он имеет дело не с марионеткой, а с реально независимым государством с собственной политикой. Именно это было необходимым условием для возобновления переговоров.

Вопреки политике США

Олимпийские кольца в Пхенчхане. Архивное фото
© AP Photo / Lee Jin-man
Южная Корея рассмотрит смягчение санкций против КНДР на время Олимпиады
Последним аргументом для Ким Чен Ына стала отмена на период проведения Олимпиады совместных американо-южнокорейских военных учений у берегов КНДР, считает профессор Института стран Востока Анатолий Кошкин. Сеул проявил упорство и своим заявлением вынудил Вашингтон пойти на такой шаг. Собственно, прекращение этих провокационных учений было и остается основным требованием КДНР, которое Южная Корея выполнила, подчеркивает ученый.

© AP Photo / U.S. Air Force/Senior Airman Colby L. HardinИстребители ВВС США на авиабазе Кунсан во время совместных учений с Южной Кореей. 3 декабря 2017
© AP Photo / U.S. Air Force/Senior Airman Colby L. Hardin
Истребители ВВС США на авиабазе Кунсан во время совместных учений с Южной Кореей. 3 декабря 2017

В то же время наметившаяся на Корейском полуострове разрядка не соответствует долгосрочным планам США, отмечает он.

"Рост напряженности в этом регионе — повод для США наращивать там свое военное присутствие, в стратегическом плане направленное против Китая и России. Разрядка препятствует этому", — говорит Анатолий Кошкин.

Поезд ушел?

В американской администрации обозначились две явно противоречащие одна другой тенденции. В то время как госсекретарь Рекс Тиллерсон неоднократно выражал стремление попытаться договориться с Ким Чен Ыном, президент Трамп не раз демонстрировал свою приверженность политике силы, заявив недавно, что у него "ядерная кнопка больше", чем у Кима.

Южнокорейские военные в приграничной деревне Панмунджом во время встречи делегаций Северной и Южной Кореи. 9 января 2018
© AFP 2017 / Korea Pool
Китай призвал поддержать переговоры между КНДР и Южной Кореей

В случае если переговорный процесс пойдет успешно, доктрине силового сдерживания КНДР, которой придерживается Дональд Трамп, будет нанесен серьезный ущерб. Если диалог приведет к возобновлению совместных корейских экономических проектов, то эффект международных санкций, возможно, значительно снизится. Речь может идти и о восстановлении железнодорожного сообщения на всем полуострове, и о строительстве нефтяного и газового трубопроводов, и о возобновлении проекта промышленного комплекса Кэсон, реализацию которого Южная Корея прекратила в 2016 году из-за ядерных испытаний КНДР.

"США, конечно, могут усиливать давление на Сеул, но они вряд ли пойдут на какие-то более радикальные шаги, чтобы сорвать мирный процесс, по крайней мере, до окончания Олимпиады. Поскольку в таком случае они в глазах всего мира будут выглядеть законченными мизантропами и агрессорами", — говорит Анатолий Кошкин.

"Начавшийся процесс разрядки более всего выгоден Китаю. Полезен он и России, пусть и в меньшей степени, чем КНР. Что касается США, то их поезд уже ушел. Трамп слишком долго бряцал оружием, сыпал угрозами, посылал к берегам Корейского полуострова военные корабли, но при этом не совершал никаких реальных шагов. Сегодня роли меняются, и агрессором может стать тот, кто попытается помешать мирным инициативам", — считает Андрей Кортунов.

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