США в пятницу объявят решение по судьбе "ядерного соглашения" с Ираном

ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты в пятницу, 12 января объявят о том, продлят ли они режим снятия санкций с Ирана в рамках совместного всеобъемлющего плана действий, сообщил журналистам во вторник на брифинге представитель госдепа США.

"(Госсекретарь США Рекс) Тиллерсон встретится с президентом (США Дональдом Трампом) и (министром обороны Джеймсом) Мэттисом. Решение будет в пятницу", — сказал американский дипломат.

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