"Я тоже продавал эти ракеты": Вован и Лексус разыграли губернатора Гуама

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили губернатору американского острова Гуам Эдди Кальво от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Аудиозапись беседы доступна на YouTube.
Пранкеры "признались", что Украина отправляла ракеты в КНДР, заверив, однако, что до Гуама ни одна из них не долетит. "На протяжении 20 лет у нас были сложные ситуации в военных разработках, очень много деталей было украдено, поэтому ракеты, которые были проданы Северной Корее, очень плохого качества. Они не смогут долететь до Гуама. (…) В том числе и я продавал эти ракеты, но я знал, какого качества они", — отметили Вован и Лексус.
Также "премьер" рассказал губернатору, что на полученные средства он построил кондитерскую фабрику в России. "Я надеюсь, что вы действительно заработали много денег на Северной Корее и на дефектных ракетах", — ответил Кальво.
В конце разговора пранкеры предупредили губернатора о "российской угрозе" в регионе. По их словам, существует опасение, что Москва может начать сотрудничать с Пхеньяном и "выпустит белорусский флот", который направится к берегам Гуама.
Кальво несколько раз поблагодарил собеседника за полученную информацию и пообещал передать ее в администрацию президента США.
Гуам расположен в западной части Тихого океана, остров имеет статус неинкорпорированной организованной территории США.
Интересно, молодцы ребята, нашли свое место в юмористическом ряду всемирных артистов. Главное, очень подложительные эмоции несут в народ. А то ведь, до чего дошло, раньше бытовало мнение, что на западе- самые здравомыслящие политики... а реально, тупой и еще тупее. Как наши образованные люди на ухо мацы, еще верят в разум запада??? Взять того же Макрона, санкции отменить не можем, но зато Россия может отменить свои контрсанкции... мое сознание уже не понимает, где логика у политиков... А последние восклицания кастрюлеголового- Мы победили русских, отказавшись от газа, но будем покупать российский газ на западе, потому что - дороже. Но закрытие транзита российского газа - не допустим. Или еще перл британцев, мы не можем использовать газ российский, который уже загрузили в свои хранилища, потому, что США запретили его применять, т.к. он санкционный, поэтому США забрали газ себе, санкции они наложили и пользоваться санкционым газом должны они... Какая чудовищная тупость. Обьяснение простое, стоимость газа СПГ на побережье США выросла до 6300 баксов за 1000м3. Так, что тупость администраций позволяет некоторым зарабатывать много баксов...
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