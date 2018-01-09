Польский премьер отправил в отставку министра обороны и главу МИД

ВАРШАВА, 9 янв — РИА Новости. Польский премьер Матеуш Моравецкий сменил значительную часть правительства страны: четыре министра лишились своих постов, два ведомства, которые возглавлял премьер, получили новых руководителей. Кроме того, в Польше появилось новое министерство.

Так, Моравецкий отправил в отставку главу Министерства национальной обороны Антони Мачеревича. Его место занял Мариуш Блащак, возглавлявший МВД. Вместо него министром внутренних дел будет Йоахим Бруджиньский, вице-спикер сейма.

Помимо Мачеревича, свою должность оставил глава МИД Витольд Ващиковский. Его сменил Яцек Чапутович, который до этого был заместителем госсекретаря в министерстве внутренних дел.

Поста лишился и глава Минздрава Константы Радзивилл, его сменил Лукаш Шумовский — бывший вице-министр науки и высшего образования. Министром окружающей среды вместо Яна Шишко стал Хенрык Ковальчик, возглавлявший постоянный кабинет совмина в предыдущем правительстве.

Ядвига Эмилевич стала министром предпринимательства и технологий, этого ведомства раньше в Польше не было. Судьба министерства цифризации остается неясной: возглавлявшую его Анну Стрежиньскую отправили в отставку, но нового главу ведомства не назначили, в перечне министерств на сайте правительства его пока нет.

Как передает корреспондент РИА Новости, днем в президентском дворце состоялась церемония принесения присяги новыми министрами. Моравецкий в конце поблагодарил за работу министров, которые покинули свои посты, и призвал не заострять внимание на фамилиях руководителей ведомств. "Как говорят болельщики, фамилии не имеют значения. Для того, чтобы выиграть, нужна общая работа команды", — подчеркнул он.

Слухи об изменениях в составе нового польского кабмина ходили последний месяц. Прошлое правительство, которое возглавляла Беата Шидло, ушло в отставку в декабре, место премьера по предложению президента Польши Анджея Дуды занял Моравецкий. Однако сразу же вносить изменения в состав кабмина он не стал: правительство принесло присягу в том же составе, Шидло стала вице-премьером.

Ближе к Новому году Моравецкий произвел первые перестановки. Так, вместо Эльжбеты Витек политический кабинет совета министров возглавил Марек Суский — депутат сейма Польши. Беату Кемпу на посту шефа канцелярии премьера сменил Михал Дворчик — замминистра обороны.

Моравецкий после назначения премьером не покинул министерства развития и финансов, которые возглавлял в последнее время. Новые руководители нашлись только сейчас: Тереса Червиньская, которая с 2017 года занимала пост замминистра финансов, стала руководителем Минфина, а Ежи Квечиньский, замминистра развития, возглавил Минразвития.