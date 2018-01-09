В ЮАР около 200 человек пострадали при столкновении поездов

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Два пассажирских поезда столкнулись недалеко от столицы ЮАР Йоханнесбурга, около 200 человек получили различные травмы, сообщает телеканал eNCA.

Первоначально сообщалось о 30 пострадавших.

Авария произошла в городе Джермистон. Как сообщает газета Times of South Africa, поезд, прибывший на станцию Geldenhuis, врезался в состав, стоявший у платформы в ожидании отправления. Оба поезда направлялись в город Спрингс. На месте происшествия работают медики. По предварительным данным, никто не погиб.

Это вторая железнодорожная авария в ЮАР за последние дни. Так, 4 января на участке между населенными пунктами Хенненман и Крунстад с поездом столкнулся грузовик. Тогда погибли 19 человек, более 200 пострадали.