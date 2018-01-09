Косачев призвал внешних игроков не мешать прямым переговорам двух Корей

Министр южнокорейской ассоциации Чо Мьюнг Гион и глава северокорейской делегации Ри Сон Гвон во время встречи в Панмунджоме. 9 января 2018

Министр южнокорейской ассоциации Чо Мьюнг Гион и глава северокорейской делегации Ри Сон Гвон во время встречи в Панмунджоме. 9 января 2018

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В настоящее время все внешние игроки, включая США, Китай, Японию и Россию, должны взять паузу, чтобы Южная и Северная Кореи могли провести прямые переговоры и услышать позиции друг друга, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Во вторник КНДР и Южная Корея начали переговоры о путях улучшения отношений и возможном участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане. При этом Сеул предложил Пхеньяну возобновить переговоры по денуклеаризации полуострова.

"Сейчас все внешние игроки, включая США, КНР, Японию и Россию, должны взять паузу и пожелать участникам этих прямых переговоров терпения и способности воспринимать позиции друг друга", — сказал Косачев.

По его словам, поддержка того или иного предложения, позиции в конечном итоге лишь создаст дополнительные проблемы на этом пути.

"А если и когда Северная и Южная Кореи найдут общий язык, во что пока верится с трудом, если они смогут слышать друг друга, то здесь уже на втором этапе должно наступить время для многосторонней дипломатии, именно многосторонней, а не американской", — подчеркнул сенатор.

По его мнению, само содержание переговоров КНДР и Южной Кореи переоценивать не стоит, произошла первая встреча сторон, на которой они обменялись заранее заготовленными позициями, предложениями. "С точки зрения содержания я не склонен считать эти переговоры прорывом, но прорывом является сам факт проведения встречи после двухлетнего перерыва", — добавил парламентарий.

Он подчеркнул, что прямой диалог Пхеньяна и Сеула — очень важный элемент продвижения вперед в решении проблем Корейского полуострова напрямую, без какого-либо посредничества.

"То, что сейчас делают США, пытаясь дезавуировать позицию Пхеньяна и выставить ее как зависимую от американского давления, — это не более чем попытка набрать собственные политические очки", — полагает Косачев.