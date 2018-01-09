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В мире

Психиатр не будет осматривать Трампа в ходе медосмотра

04:0209.01.2018
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© AFP 2017 / Brendan SmialowskiДональд Трамп. Архивное фотоДональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski

ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Психиатр не будет осматривать президента США Дональда Трампа во время традиционного ежегодного медосмотра, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb
Трамп назвал себя прирожденным "гением"
На вопрос, включен ли психиатр в программу медосмотра, Гидли ответил: "Нет".

Политические противники Трампа регулярно заявляют, что президент психически нестабилен и потому неспособен быть главой государства. Периодически они цитируют мнение психиатров, хотя правила Американской психиатрической ассоциации запрещают специалистам выносить профессиональное суждение об общественных деятелях, если эти специалисты не осматривали данного человека лично.

Пересуды вокруг Трампа возобновились на фоне его вызвавших споры заявлений в Twitter. Эскапады Трампа включали публичную перебранку с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которому американский лидер пригрозил "огнем и яростью". В ответ на заявление Ким Чен Ына, что у него на столе есть "ядерная кнопка", Трамп ответил, что у президента США тоже есть такая кнопка, причем она "намного больше", чем у лидера КНДР.

В ответ на обвинения в неуравновешенности Трамп заявил, что он, напротив, является "очень стабильным гением".

Трамп также вызвал критику и пародии рядом описок в Twitter. Так, в воскресенье он написал, что его президентство проходит "по обоюдному согласию" (consensual; слово обычно употребляется в контексте "секс по обоюдному согласию"). При этом Трамп подразумевал слово "последовательный" (consequential). Трамп впоследствии исправил твит, удалив предыдущую версию.

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В мире
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4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
maks.chuprin.87
Ну и зря...
04:28
09.01.2018
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Le Fou
ну пусть хоть кнопочку посмотрит
04:42
09.01.2018
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