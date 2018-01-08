МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Суд Херсона арестовал бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского, сообщает "112 Украина".

Бывшего чиновника отправили под стражу на один месяц без права освобождения под залог. На заседании Михальчевский отказался признать себя виновным по делу о госизмене. Он также заявил, что не участвовал в референдуме о статусе Крыма в 2014 году.

Прокурор просил для бывшего министра арест на 60 суток, но защита настояла на том, что обвиняемый не намерен скрываться от следствия.

В начале января Служба безопасности Украины провела у бывшего министра обыск, при котором у него изъяли паспорт гражданина России, служебное удостоверение с подписью главы Крыма Сергея Аксенова и другие документы. Обыск прошел в рамках уголовного дела о госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины.