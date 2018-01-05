СБУ изъяла российский паспорт у экс-министра здравоохранения Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины установила факт пребывания в Киеве бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского, говорится в сообщении ведомства.

Михальчевский ушел в отставку в июне 2014 года из-за неудовлетворительного состояния отрасли и ряда громких скандалов, связанных с завышенными ценами на лекарства в аптеках.

"В рамках уголовного производства по статьям 110, 111 Уголовного кодекса Украины в его временном помещении в столице проведен санкционированный обыск", — говорится в сообщении.

В результате обысков изъяты паспорт гражданина РФ, служебное удостоверение и другие документы.

Скан-фотокопия паспорта и служебного удостоверения за подписью главы Крыма Сергея Аксенова опубликованы на официальном сайте СБУ.

Следственные действия продолжаются.