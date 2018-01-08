Число жертв крушения лодки с мигрантами у берегов Ливии выросло до 64

Мигранты высаживаются с судна береговой охраны Италии после спасательной операции в море. 8 января 2018

Мигранты высаживаются с судна береговой охраны Италии после спасательной операции в море. 8 января 2018

РИМ, 8 янв — РИА Новости, Александр Логунов. Число жертв произошедшего в субботу крушения судна с мигрантами у ливийского побережья достигло 64, заявил представитель Международной организации по миграции Флавио ди Джакомо.

Ранее итальянская береговая охрана сообщила, что после катастрофы были обнаружены тела восьми человек.

"Шестьдесят четыре мигранта потеряли жизни в субботнем кораблекрушении. Согласно свидетельствам выживших… на момент отплытия на борту резиновой шлюпки находились 150 мигрантов. Выжили 86", — написал ди Джакомо в Twitter.

64 migrants lost their life in the shipwreck occured last Saturday.According to testimonies gathered by @OIMItalia staff in Catania, the rubber dinghy, at the moment of the departure, was carrying 150 migrants.Survivors are 86. 8 corpses recovered and probably 56 missing migrants — Flavio Di Giacomo (@fladig) 8 января 2018 г.

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Спасательная операция после первого в 2018 году кораблекрушения в Средиземном море началась после того, как патрульный самолёт военно-морской миссии Евросоюза Eunavfor обнаружил терпящую крушение лодку мигрантов в ливийских территориальных водах.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженныхконфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.

Борьба с нелегальной миграцией и взятие под контроль маршрутов перевозки мигрантов по Средиземному морю из Африки является одной из приоритетных задач итальянских властей. благодаря в том числе их усилиях число прибывших в Италию мигрантов в 2017 году сократилось на 34 процентов, составив 119 тысяч человек.