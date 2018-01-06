Жертвами кораблекрушения у берегов Ливии стали восемь мигрантов

РИМ, 6 янв — РИА Новости, Александр Логунов. Тела восьми мигрантов обнаружены в субботу у побережья Ливии, сообщает итальянская береговая охрана.

Спасательная операция началась после того, как патрульный самолёт военно-морской миссии Евросоюза Eunavfor обнаружил терпящую крушение лодку мигрантов в ливийских территориальных водах. В ходе операции, участие в которой приняли также корабли итальянских ВМС, удалось спасти 84 человека.

Жертвами первого в этом году кораблекрушения в Средиземном море, как отмечает газета la Repubblica, могли стать по меньшей мере 25 человек. По её информации, на борту лодки находились 150 человек. Причиной катастрофы мог стать перегруз.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.

Борьба с нелегальной миграцией и взятие под контроль маршрутов перевозки мигрантов по Средиземному морю из Африки является одной из приоритетных задач итальянских властей. благодаря в том числе их усилиям число прибывших в Италию мигрантов в 2017 году сократилось на 34 процентов, составив 119 тысяч человек.