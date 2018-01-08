Захарова назвала враньем слова главы ЦРУ о "российском вмешательстве"

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Американские спецслужбы "заврались", говоря о якобы многолетнем вмешательстве России в американские выборы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По словам дипломата, о лживости таких обвинений говорит то, что все эти "десятилетия" спецслужбы и официальные лица США не поднимали этот вопрос.

"Ни одного сюжета, фильма, выступления не было, пока американская выборная система не выдала результат в виде президента Трампа. Вот тогда все и началось — бездоказательные обвинения, поиски внешнего врага, стенания о "руке Кремля" — одним словом, песня половецких пленниц", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее директор ЦРУ Майк Помпео заявил в эфире телеканала CBS, что Россия "десятилетиями" пытается подорвать выборы в США.

В Конгрессе и ФБР идут независимые расследования по делу о "российском вмешательстве" в выборы президента США. Москва неоднократно называла эти обвинения голословными, указывая на то, что никаких реальных доказательств американская сторона так и не предоставила.