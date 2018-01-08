Макрон собирается подарить Си Цзиньпину коня

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на совместной пресс-конференции с президентом Турции в Елисейском дворце в Париже, Франция& 5 января 2018

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на совместной пресс-конференции с президентом Турции в Елисейском дворце в Париже, Франция& 5 января 2018

ПЕКИН, 8 ноя — РИА Новости. Находящийся с визитом в Китае президент Франции Эммануэль Макрон намерен подарить председателю КНР Си Цзиньпину коня, подтвердил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

По приглашению председателя Си Цзиньпина Макрон 8-10 января будет находиться с официальным визитом в Китае. Макрон уже начал свой визит с посещения города Сиань. Ожидается, что французский президент прибудет в Пекин, где пройдут основные мероприятия, во второй половине понедельника.

"Все верно, президент Франции Эммануэль Макрон собирается подарить председателю КНР Си Цзинпьину коня в качестве государственного подарка. Мы выражаем благодарность французской стороне за этот дружественный жест", — сказал на брифинге Лу Кан.

В свою очередь, французские СМИ сообщают, что мерин, выбранный Макроном в качестве подарка, уже доставлен в Китай и проходит карантин пекинской в конюшне.