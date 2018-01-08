Макрон собирается подарить Си Цзиньпину коня

ПЕКИН, 8 ноя — РИА Новости. Находящийся с визитом в Китае президент Франции Эммануэль Макрон намерен подарить председателю КНР Си Цзиньпину коня, подтвердил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
"Все верно, президент Франции Эммануэль Макрон собирается подарить председателю КНР Си Цзинпьину коня в качестве государственного подарка. Мы выражаем благодарность французской стороне за этот дружественный жест", — сказал на брифинге Лу Кан.
В свою очередь, французские СМИ сообщают, что мерин, выбранный Макроном в качестве подарка, уже доставлен в Китай и проходит карантин пекинской в конюшне.