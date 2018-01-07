МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что заявления об оккупации Украины СССР рассчитаны на молодежь.

Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире 5 канала заявил, что Киеву нужно вести работу по признанию пребывания Украины в составе СССР "большевистской и коммунистической оккупацией".

"Украина продолжает копировать худшие советские образцы… утверждая, что период пребывания Украины в составе СССР следует считать "оккупацией", Владимир Вятрович рассчитывает исключительно на молодежь. Людей старшего поколения на этой мякине не проведешь: они прекрасно помнят, что народ на Украине жил в те годы богаче, зажиточнее, чем в России", — написал он в Facebook.

По совам Клинцевича, заявления насчет закрепления законом правопреемственности сегодняшней Украины и Украинской Народной Республики (УНР) "вообще не поддается осмыслению".

"Может, Киев хочет вернуться к тем границам, которые существовали тогда, ужавшись почти наполовину? Кстати, этой половиной Украина приросла, находясь в составе Советского Союза. Ничего себе "оккупация", — добавил сенатор.

После падения монархии в 1917 году Россия прошла через череду революционных потрясений и гражданскую войну, длившуюся до 1922 года. В этот период на территории Украины, входившей в состав Российской империи, была создана Украинская народная республика (УНР). На западной Украине, которая к тому времени входила в состав Австро-Венгерской империи, также началась революция и была провозглашена Западноукраинская народная республика (ЗУНР). УНР и ЗУНР 22 января 1919 года подписали договор об объединении двух государственных образований. В 1919 году территории ЗУНР были завоеваны Польшей, а УНР прекратила существование в 1920 году после военного конфликта с советской Россией.