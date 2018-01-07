"Получаешь деньги — не делаешь ничего": год всеобщему доходу в Финляндии

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Игорь Гашков. Наступит ли в ближайшие годы время, когда регулярный труд всего общества перестанет быть необходимостью? Исследование Оксфордского университета показывает: до 47% рабочих мест в странах Запада могут исчезнуть уже в течение двух десятилетий. Причина — в автоматизации производства, лишающей доходов кассиров и уборщиков, охранников и машинистов поездов.

На место обязательной занятости могут прийти государственные выплаты. Планы введения всеобщего базового дохода изучаются в Великобритании, Нидерландах и Франции. В Финляндии первому в Европе эксперименту по введению универсальных пособий исполняется год.

"Платить даже тем, кто работает"

На мысль о том, что гарантированный доход будит в получателе не иждивенческие настроения, а предпринимательскую жилку, социологов навели результаты эксперимента, проведенного в Африке. Всеобщая выплата, исчислявшаяся всего десятью евро, всколыхнула жизнь в окрестностях города Виндхука в государстве Намибия. Избавившись от необходимости сводить концы с концами, участники проекта обнаружили в себе многообразные таланты: доходы населения возросли на 29%, а безработица сократилась вдвое. Позитивного результата сторонники всеобщего базового дохода добились и в Индии в 2011 году, когда в нескольких селах, отобранных для опыта, существенно увеличились показатели экономической активности, возрос и образовательный уровень. Статистические данные свидетельствовали: стоит вырвать некоторых людей из нищеты, как те сами становятся на ноги. Проблема лишь в финансах: ни у африканцев, ни у индийцев на амбициозные проекты средств нет.

Зато деньги находятся в благополучных государствах Евросоюза, сталкивающихся, как ни странно, с похожими трудностями. Живущие в замкнутом круге бедности безработные не могут перейти к нормальной жизни — ни опираясь на государственные пособия, ни трудясь на низкооплачиваемых временных работах. У многих таких граждан отсутствует мотивация к постоянным занятиям, ведь на предлагаемых им должностях оклад едва превышает пособие по безработице.

С подобным парадоксом столкнулись в Финляндии, где стартовал первый и наиболее амбициозный европейский проект по введению всеобщего базового дохода. Задача эксперимента — проследить, как начисление гарантированных выплат меняет экономическое поведение людей. В обычном случае перевод пособий по безработице в обязательном порядке прекращается после трудоустройства. На этот раз правила иные: система всеобщего дохода продолжит действовать, независимо от того, нашел получатель себе рабочее место или нет.

"Мы станем переводить деньги, чтобы у вас улучшалось настроение"

Финская неотменяемая выплата — пособие по безработице, только расширенное и начисляемое без каких-либо условий со стороны государства. Предполагается, что, получая гарантированные деньги, нетрудоустроенные легче будут соглашаться на непрестижные и низкооплачиваемые вакансии. "Социальная система в нашей стране очень сложная, — рассказала РИА Новости один из координаторов проекта Пертти Хонканнен, — и безработные люди часто попадают в ловушку: устроившись на то или иное место, обнаруживают, что их материальное положение на деле нисколько не улучшилось, прежние выплаты прекратились, а налоги, наоборот, добавились". Система всеобщего дохода позволяет справиться с этим, хотя на деле предполагает, что некоторым людям будут доплачивать за один и тот же труд.

Экономист из Университета Роттердама Маркус Канерва считает, что дело не только в позитивной дискриминации в пользу бедных (к слову, безработных в Финляндии довольно много — 10% населения.) Речь идет о том, чтобы пробудить в них творческую жилку, заставив работать не из страха перед кнутом, а держа в уме пряник: "Этот эксперимент учит людей быть креативными, ведь у них больше не будет страха совершить ошибку".

Специалист добавляет, что серьезным фактором в поиске работы станет хорошее настроение участников эксперимента: "По его завершении мы измерим, уменьшился ли после введения базового дохода стресс. Сделать это можно будет, собрав пробы волос по содержанию кортизола в них". Того же мнения придерживается глава агентства по социальной защите (KELA) Марьюкка Турунен. "Этот эксперимент действительно оказывает воздействие на уровень стресса и на состояние психического здоровья испытуемых", — утверждает чиновница.

Пока же можно сделать вывод, что получатели гарантированного дохода и правда находятся в приподнятом расположении духа. "Две тысячи участников эксперимента были отобраны случайным образом из 177 000 безработных. Все это сделал компьютер, автоматически, алгоритм опубликован в интернете", — рассказал РИА Новости Миска Симанайнен. Узнав, что они вытянули счастливый билетик, победители розыгрыша, нередко жители удаленных от столицы холодных окраин, пришли в восторг, сообщают местные медиа.

Сто пятьдесят фунтов, семьсот пятьдесят евро, двести долларов — за просто так?

На сегодняшний день финский проект введения всеобщего гарантированного дохода далеко не единственный, и в каждой стране, где планируется проведение эксперимента, условия его понимают по-разному. На Аляске программу всеобщих выплат привязали к углеводородным ресурсам региона, оформив как долю в местной ренте. На практике это означает, что в зависимости от стоимости нефти постоянные жители штата получают фиксированную сумму на счет. На пике сырьевых цен в 2008 году речь шла о 2000 долларах в год. Аляскинский базовый доход оказался в два-три раза ниже того, который планируется в Финляндии.

Гораздо более щедр проект универсальных выплат, разрабатываемых в наши дни шотландским правительством. Производитель углеводородов, как и Аляска, — горный край, и, скорее всего, он также воспользуется сырьевой жилой. В сентябре 2017 года премьер автономии Никола Старджен назвала конкретные суммы всеобщих пособий: 150 фунтов в неделю для пенсионеров, 100 для взрослых и 50 для детей.

В шотландском правительстве не скрывают намерения провести референдум об отделении от Великобритании. Всеобщий доход, о котором мечтают в Эдинбурге, задуман с таким расчетом, чтобы он не достался англичанам. Возможно, наиболее радикальный проект введения всеобщего обязательного дохода предлагают во Франции, где кандидат от социалистов на президентских выборах 2017 года Бенуа Амон оперировал суммой в 750 евро на человека, притом в обозримом будущем. Однако жизнь внесла коррективы в программу леворадикала, вынужденного в ходе экономических дебатов существенно снизить ставки: сначала до 600 евро, а затем до адресного пособия неимущим и нуждающимся.

РИА Новости нашло в Европе политическое объединение, сделавшее из борьбы со введением всеобщего гарантированного дохода стержень своей программы. Речь о Швейцарской народной партии (ШНП), считающей, что универсальная выплата привлечет в страну нежелательных — в прямом смысле — экономических мигрантов. Представитель объединения Андреас Гларнер так прокомментировал эту точку зрения: "Подобная идея — универсальный доход — противоречит природе человека. Получать деньги, вообще не работая. Безусловная выплата — разрушительная утопия, диаметрально противоположная ценностям нашего общества. Нашему бюджету это обошлось бы в немыслимую сумму — 200 миллиардов франков в год. И кроме того, Швейцария превратится в еще большей степени, чем сейчас, в магнит для переселенцев со всего мира". В 2016 году в альпийской республике провели референдум, и точка зрения ШНП возобладала: введение всеобщего базового дохода заблокировали.