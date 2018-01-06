В парламенте Ливии отметили вклад России в подготовку национальной армии

ЭЛЬ-КУББА (Ливия), 6 янв — РИА Новости. Спикер ливийской Палаты представителей (парламента) заявил РИА Новости, что Москва оказала помощь в подготовке Ливийской национальной армии.

"Москва оказала необходимую для Ливийской национальной армии помощь в военной подготовке и передаче опыта", — заявил Акиля Салех Иса РИА Новости. Других подробностей он не сообщил.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи правит правительство национального согласия (ПНС), сформированное при поддержке ООН и ЕС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.

В ходе посещения России в августе этого года командующий ливийской национальной армией заявил, что поднимал на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопрос о возможности оказания Россией военной помощи Ливии.

Ранее в МИД РФ заявляли, что Москва готова взаимодействовать со всеми заинтересованными ливийскими сторонами для продвижения процесса политического урегулирования в этой стране.

В 2016 году Хафтар посещал Москву дважды для встреч с главами российского МИД и Минобороны, а также секретарем Совбеза. По словам командующего, поставки вооружений не обсуждались, так как Россия придерживается оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии.