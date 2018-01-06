ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не исключил, что уже на следующей неделе Вашингтон примет специальный закон для изменения ядерного соглашения с Ираном.

"Президент сказал, что он либо исправит его (соглашение с Ираном), либо отменит. Мы пытаемся исполнить обещание исправить его", — сказал Тиллерсон в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.

Он не исключил, что подобный закон будет принят уже на следующей неделе "или вскоре после этого".

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить конгрессу, что Тегеран соблюдает ядерную сделку, но не стал на международном уровне оспаривать выполнение этих договоренностей. При этом Трамп отметил, что если усилия Вашингтона по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него.

Госдеп считает, что США невыгодно выходить из соглашения, но можно попытаться "исправить" его, прописав дополнительные условия для Ирана задним числом в американском законе. В Иране заявляют, что подобный закон был бы нарушением соглашения.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.