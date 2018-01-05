Турция подписала контракт с концерном Eurosam о разработке системы ПРО

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует президента Турции Тайипа Эрдогана в Елисейском дворце в Париже, Франция. 5 января 2018

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует президента Турции Тайипа Эрдогана в Елисейском дворце в Париже, Франция. 5 января 2018

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Турция подписала с франко-итальянским концерном Еurosаm контракт на проведение исследований перед разработкой и производством новой системы противоракетной обороны (ПРО).

"Будущая система, обладающая современными техническими возможностями для обороны, которые позволят противостоять самым опасным угрозам (самолеты-невидимки, крылатые и баллистические ракеты), будет готова к середине следующего десятилетия", — говорится в пресс-релизе компании.

Исследование рассчитано на 18 месяцев и должно стать подготовкой к контракту по разработке и производству будущей системы в соответствии с эксплутационными требованиями турецких ВВС.

По оценке компании, система позволит обеспечить базовые оперативные потребности национальной обороны Турции и создаст возможность выбора уровня интеграции страны в рамках НАТО.

Компания также не исключает перспективу экспорта систем.

Контракт был заключен во время встречи президента Франции Эммануэля Макрона и турецкого лидера Тайипа Эрдогана в Париже.