Турция подписала контракт с концерном Eurosam о разработке системы ПРО

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Турция подписала с франко-итальянским концерном Еurosаm контракт на проведение исследований перед разработкой и производством новой системы противоракетной обороны (ПРО).
Исследование рассчитано на 18 месяцев и должно стать подготовкой к контракту по разработке и производству будущей системы в соответствии с эксплутационными требованиями турецких ВВС.
По оценке компании, система позволит обеспечить базовые оперативные потребности национальной обороны Турции и создаст возможность выбора уровня интеграции страны в рамках НАТО.
Компания также не исключает перспективу экспорта систем.
Контракт был заключен во время встречи президента Франции Эммануэля Макрона и турецкого лидера Тайипа Эрдогана в Париже.