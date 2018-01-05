Активистки Femen предложили Эрдогану "рагу из курдов" в Париже

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Участницы движения Femen провели акцию рядом с Елисейским дворцом в Париже непосредственно перед визитом президента Турции Тайипа Эрдогана, которого активистки обвинили в нарушении прав человека.

На аккаунте движения в Facebook размещены фотографии с места акции, в которой участвовали четыре обнаженные по пояс девушки в костюмах официанток.

Активистки держали грифельную доску, где турецкому лидеру были предложены такие блюда, как "тартар де фам", "рагу из курдов", "тушенные на пару журналисты", "пюре из свободы слова", "права человека всмятку" и "пудинг из геев".

Ранее на встрече с журналистами президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что в ходе встречи с Эрдоганом намерен обсудить "ситуацию с находящимися в тюрьме журналистами", отмечает телеканал BFMTV.