Кнопкой обделили. Голая активистка в образе Трампа устроила акцию в Киеве

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Участница движения Femen в образе Дональда Трампа устроила акцию перед посольством США в Киеве, высмеяв перепалку американского президента и северокорейского лидера Ким Чен Ына из-за размера "ядерных кнопок".

"В поисках гигантской красной кнопки, заявленной Дональдом Трампом, Femen раздели американского президента у входа в посольство Соединенных Штатов", — цитирует издание "Страна.Ua" заявление движения.

На теле активистки видны слова "Мистер Большая Кнопка", в руках она держит чемодан, символизирующий "ядерный чемоданчик", с надписью "ядерный футбол". Согласно заявлению Femen, таким образом организация высмеивает "войну между двумя шовинистскими толстяками".

"Подобная риторика возвращает цивилизацию во времена холодной войны с ее культом ядерной дубинки и гегемонии насильников. Господа президенты, если бог обделил вас кнопкой, это еще не повод для уничтожения мира!" — говорится в сообщении.

По информации издания, исполнительницей акции оказалась 36-летняя Александра Немчинова из Донецка.

Седьмого декабря прошлого года Немчинова уже устраивала резонансную акцию, раздевшись на митинге сторонников Саакашвили у Верховной рады в Киеве. Она позировала с веслом и в шапочке для плавания, а надписи на ее теле призывали Порошенко и экс-президента Грузии "грести" с Украины.

Накануне Нового года Ким Чен Ын в обращении к народу заявил, что держит на рабочем столе кнопку для запуска ядерных ракет. Дональд Трамп отреагировал на слова северокорейского лидера в Twitter, похваставшись тем, что его "ядерная кнопка" больше и мощнее.