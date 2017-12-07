Голая киевлянка с веслом оказалась филологом из Донецка

Активистка Femen во время акции у здания Верховной рады Украины в Киеве

Активистка Femen во время акции у здания Верховной рады Украины в Киеве

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Активистка, которая во время митинга в Киеве призвала президента Украины Петра Порошенко и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "грести" из страны, оказалась дипломированным филологом. Об этом сообщают "Вести Украина".

Femen

По данным издания, 36-летняя Александра Немчинова, состоящая в движении, окончила филфак Донецкого национального университета по специальности "Украинский язык и литература". До этого она училась в одной из городских школ. Также отмечается, что активистка придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации.

Ранее 7 декабря женщина с веслом и в шапочке для плавания разделась на митинге сторонников Саакашвили у Верховной рады в Киеве. На ее теле был написан призыв к Порошенко и бывшему губернатору "грести" с Украины. Вскоре организаторы дали ей одежду и увели в сторону.

С 17 октября у здания Рады в Киеве проходит бессрочная акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда. Изначально соорганизаторами акции выступали политические силы разной направленности, в том числе партия Саакашвили "Движение новых сил". После первой недели митингов большинство участников заявили о выходе из протеста.